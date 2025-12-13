Gabriela Chieffo e Giuseppe Ferrara di Temptation Island diventano genitori | Presto saremo in tre

Gabriela Chieffo e Giuseppe Ferrara, noti protagonisti di Temptation Island 2023, si preparano a vivere un momento speciale: la loro famiglia si allargherà presto. Con entusiasmo e gioia, hanno annunciato che stanno per diventare genitori, confermando il loro amore e la loro felicità per questa nuova avventura.

Gabriela Chieffo, 22 anni, e Giuseppe Ferrara, 26, tra i protagonisti dell’edizione 2023 di Temptation Island, presto diventeranno genitori e saranno in tre. Dopo il loro matrimonio e quel ‘sì per sempre’ arrivato a luglio scorso, Gabriela e Giuseppe hanno annunciato a Verissimo la dolcissima. Today.it

