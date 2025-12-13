Futuri piloti di motorsport Un protocollo di formazione

Futuri piloti di motorsport avranno a disposizione un nuovo protocollo di formazione sviluppato dalla Racing Physique Academy e dall’Human Locomotion Lab dell’Università di Pavia. Questa collaborazione ha dato vita a un innovativo approccio scientifico alla preparazione atletica, dedicato sia a piloti di due che di quattro ruote, per migliorare le performance e la sicurezza in pista.

Racing physique academy (Rpa), l'accademia dedicata alla preparazione fisica specifica per piloti e appassionati di motorsport e Human Locomotion Lab dell' Università di Pavia uniti per redigere un innovativo protocollo scientifico di preparazione atletica per piloti delle due e delle quattro ruote. Il progetto nasce da oltre dieci anni di esperienza di Stefano Ledda, founder di Rpa nella preparazione di piloti di livello internazionale e rappresenta l'evoluzione dalla fisioterapia e preparazione atletica personalizzata, alla creazione di un vero e proprio hub di alta formazione per piloti, dove convergono corpo, mente, prevenzione e utilizzo dei dati.

Racing Physique: La Scienza della Performance nel Motorsport - Racing Physique presentata il primo protocollo scientifico dedicato alla preparazione atletica nel motorsport, rivolto sia ai piloti professionisti sia ai rookie (esordienti) delle due e quattro ruote ... msn.com

