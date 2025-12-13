futsal leggera e traspirante la scarpa per il parquet

Le scarpe da futsal sono fondamentali per garantire agilità, rapidità e comfort sui campi in parquet. Progettate per essere leggere e traspiranti, offrono la sensibilità e la precisione necessarie per affrontare ogni movimento con sicurezza. Una calzatura adeguata può fare la differenza tra una partita vincente e una occasione persa.

ll futsal è un gioco di intuizioni e riflessi, dove ogni movimento richiede una calzatura capace di seguirlo con precisione. E’ l’obiettivo di Tacto Hyperpulse 100 di Lotto. Una scarpa per i giocatori più esigenti come Carmelo Musumeci, capitano della Meta Catania Campione d’Italia e della Nazionale, Matheus Barichello, uno dei fuoriclasse più incisivi della Serie A, e Venancio Cini Baldasso, protagonista con la maglia della Nazionale. Il peso di soli 270 grammi, la tomaia in pelle pieno fiore e gli inserti in nylon mesh garantiscono comfort e prestazioni. Sport.quotidiano.net

