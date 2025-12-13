Furto al cimitero di Tagliuno sparite 12 statue di bronzo Indagano i carabinieri

Nella notte, il cimitero di Tagliuno è stato teatro di un furto che ha portato alla scomparsa di dodici statue di bronzo. I carabinieri di Casatelli Calepio stanno conducendo le indagini per individuare i responsabili e fare luce sull’accaduto.

Casatelli Calepio. È di dodici statue di bronzo rubate il bilancio del furto avvenuto la scorsa notte al cimitero di Tagliuno. I ladri sono entrati in azione nelle ore notturne, riuscendo ad asportare numerosi manufatti prima di dileguarsi. Non si tratta del primo episodio di questo tipo. In passato il cimitero era già stato preso di mira da ignoti: un fenomeno che negli ultimi anni ha interessato, tra l’altro, anche altri camposanti della zona. Secondo quanto ricostruito, l’operazione sarebbe stata disturbata intorno alle 4 del mattino da un cittadino di passaggio. Un imprevisto che avrebbe costretto i responsabili a caricare la refurtiva in fretta e furia e ad allontanarsi rapidamente, facendo perdere le proprie tracce. Bergamonews.it Furto al cimitero di Tagliuno, sparite 12 statue di bronzo. Indagano i carabinieri - I ladri disturbati da un passante, al vaglio le immagini delle telecamere di videosorveglianza ... bergamonews.it

