Furti di bronzo al cimitero di Tagliuno | rubate 12 statue

Zazoom 13 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel cimitero di Tagliuno sono state rubate 12 statue di bronzo, un episodio che si aggiunge a una serie di furti simili in provincia. La scoperta è avvenuta alle prime ore del mattino da parte di un passante, sottolineando ancora una volta la vulnerabilità di questi luoghi.

IL FURTO. Alle 4 un passante si è accorto che qualcosa non andava. È l’ennesimo episodio in provincia. Ecodibergamo.it

furti bronzo cimitero tagliunoFurti di bronzo al cimitero di Tagliuno: rubate 12 statue - Alle 4 un passante si è accorto che qualcosa non andava. ecodibergamo.it

furti bronzo cimitero tagliunoFurto al cimitero di Tagliuno, sparite 12 statue di bronzo. Indagano i carabinieri - I ladri sono stati disturbati da un passante durante il colpo notturno. bergamonews.it

furti di bronzo al cimitero di tagliuno rubate 12 statue

© Ecodibergamo.it - Furti di bronzo al cimitero di Tagliuno: rubate 12 statue