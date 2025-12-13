Furgone a fuoco al distributore Eni tre intossicati in ospedale

Questa mattina a Ravenna un incendio ha coinvolto un furgone davanti a un distributore Eni di via Faentina, provocando l'intossicazione di tre persone. I soccorritori sono intervenuti prontamente, trasportando le vittime in ospedale per le cure necessarie. L'incidente ha generato preoccupazione tra i passanti e ha richiesto l'intervento delle forze dell'ordine.

Ravenna, 13 dicembre 2025 – Tre persone sono finite in ospedale dopo essere rimaste intossicate nell’ incendio di un furgone avvenuto questa mattina davanti al bar del distributore Eni di via Faentina a Ravenna. Erano circa le 7.30 quando, per cause legate a un problema dell’impianto di riscaldamento, dal mezzo si è sprigionato un violento incendio. Subito sono intervenuti il proprietario del furgone e i gestori del bar, particolarmente frequentato a quell’ora, che hanno tentato di spegnere le fiamme con gli estintori. Nel frattempo sono stati allertati i vigili del fuoco che sono intervenuti prontamente. Ilrestodelcarlino.it Furgone a fuoco al distributore Eni, tre intossicati in ospedale - Ravenna, 13 dicembre 2025 – Tre persone sono finite in ospedale dopo essere rimaste intossicate nell’ incendio di un furgone avvenuto questa mattina davanti al bar del distributore Eni di via Faentina ... ilrestodelcarlino.it

Ravenna, furgone prende fuoco al distributore Eni: tre persone intossicate - 30 a Ravenna, quando un violento incendio ha avvolto un furgone parcheggiato davanti al bar del distributore Eni di via Faentina. ravennawebtv.it

Incidente che ha coinvolto un furgone e due auto. I Vigili del Fuoco hanno lavorato per mettere in sicurezza i mezzi - facebook.com facebook

Furgone in fiamme, intervengono i Vigili del Fuoco liratv.it/news/cronaca/f… #Liratv #ESeiProtagonista x.com

© Ilrestodelcarlino.it - Furgone a fuoco al distributore Eni, tre intossicati in ospedale

Ravenna, furgone in fiamme al distributore Eni

Video Ravenna, furgone in fiamme al distributore Eni Video Ravenna, furgone in fiamme al distributore Eni