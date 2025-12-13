Un uomo, ex comandante dei Marines, si presenta travestito da donna davanti a Vladimir Putin a Mosca, suscitando sorpresa. La sua fuga inaspettata e la reazione del presidente russo hanno attirato l'attenzione, evidenziando un episodio singolare legato a un militare punito ed espulso per le sue azioni.

Il presidente russo ha reagito in modo inaspettato di fronte alla vicenda che ha visto protagonista un uomo: che si è rifugiato a Mosca travestendosi da donna Era un comandante dei Marines, ma a causa delle sue azioni fu punito ed espulso. Ha trovato una nuova vita professionale in Russia ed è diventato una sorta di braccio destro del presidente russo Vladimir Putin. La sua storia è fatta di abusi, violenze e condanne. E di un lungo viaggio nel quale è riuscito a lasciare il Paese travestito da donna. – cityrumors. Cityrumors.it