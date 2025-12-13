Fuga a tutto gas Tirano piccone contro la gazzella | acciuffati

Due uomini sono stati arrestati dai carabinieri a seguito di un inseguimento ad alta velocità tra Pavia e Alessandria, durante il quale hanno tentato di fuggire colpendo con un piccone una gazzella. L'episodio ha portato all'uscita di strada della pattuglia, ma i fermati sono stati prontamente catturati.

Due uomini sono stati arrestati dai carabinieri dopo un inseguimento ad alta velocità tra Pavia e Alessandria, concluso con l’uscita di strada di una pattuglia, dopo essere stata colpita da un piccone. Tutto è cominciato con un normale controllo a Casteggio dove i carabinieri hanno intercettato due sospetti che, alla vista dei militari, hanno accelerato improvvisamente, imboccando la tangenziale di Voghera. Ne è scaturito un inseguimento fino al casello dell’autostrada A21, dove i fuggitivi hanno svoltato in direzione Torino, mentre, per guadagnarsi la fuga, lanciavano dall’auto in corsa diversi oggetti contro la pattuglia, fortunatamente evitati dai carabinieri. Ilgiorno.it Fuga a tutto gas. Tirano piccone contro la gazzella: acciuffati - Due uomini sono stati arrestati dai carabinieri dopo un inseguimento ad alta velocità tra Pavia e Alessandria, concluso con ... ilgiorno.it

