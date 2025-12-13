Fs treni turistici | torna e raddoppia il Sicilia express da Torino a Palermo e Siracusa

Il Sicilia Express torna a offrire un viaggio tra Torino e le mete più suggestive della Sicilia, come Palermo e Siracusa, durante le festività natalizie. Dopo il successo delle passate edizioni, questa nuova edizione prevede un raddoppio delle corse, per permettere ai viaggiatori di scoprire le bellezze dell'isola in modo ancora più comodo e affascinante.

Dopo il successo riscosso nelle passate edizioni, il Sicilia Express torna e raddoppia le circolazioni in occasione delle festività natalizie. Il treno, realizzato grazie alla collaborazione tra FS Treni Turistici Italiani e l’Assessorato alle Infrastrutture e alla Mobilità della Regione Siciliana, collegherà Torino alla Sicilia il 20 e il 27 dicembre con ritorno programmato il 5 e il 10 gennaio.. Feedpress.me Fs treni turistici: torna e “raddoppia” il Sicilia express da Torino a Palermo e Siracusa - Chi sceglierà di viaggiare con il Sicilia Express potrà optare per il servizio cuccette o per posti a sedere in comodi scompartimenti, al prezzo di 29,90 € per la tratta da Torino a Palermo o Siracusa ... msn.com

