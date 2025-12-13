Frattesi potrebbe andare alla Juve a gennaio Spalletti lo voleva già al Napoli

Davide Frattesi potrebbe lasciare l’Inter già a gennaio, con interesse da parte della Juventus. Secondo Matteo Moretto, Spalletti aveva già cercato il centrocampista per il Napoli, ma ora il suo futuro potrebbe essere altrove. La situazione di mercato del giocatore si fa sempre più incerta, aprendo a possibili sviluppi nelle prossime settimane.

Secondo quanto riporta l’esperto di calciomercato Matteo Moretto via X, Davide Frattesi potrebbe concretamente lasciare l’Inter già a inizio 2026. « Ci sono delle possibilità reali che Frattesi lasci l’ Inter a gennaio e in generale nei prossimi mesi. Situazione da tener sotto controllo. A gennaio, qualora si dovessero creare le condizioni per tutte, potrebbe lasciare l’Inter. C’è una squadra che è la Juventus che è molto molto attenta alla situazione del giocatore». A giugno si era parlato molto di Frattesi in chiave Napoli considerando anche i suoi rapporti di mezza parentela con Geolier. Potrebbe interessarti: Frattesi ha già pronti ago e filo contro Geolier: vuole scucirgli lo scudetto dal petto Spalletti è un estimatore di Frattesi che voleva già a Napoli, in nazionale se l’è coccolato e goduto e ora lo vorrebbe in bianconero. Ilnapolista.it

Moretto: “La Juventus segue Frattesi. L’Inter potrebbe aprire ad un’operazione più allargata con Khéphren Thuram” - Matteo Moretto, sul canale YouTube di Fabrizio Romano, ha spiegato che la Juventus segue Davide Frattesi, ma l'Inter avrebbe messo nel mirino un calciatore bianconero. tuttojuve.com