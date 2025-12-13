Frattesi-Napoli trattativa possibile in vista di gennaio? I partenopei spingono ma i nerazzurri…

Le voci di mercato si intensificano intorno a Davide Frattesi, con il Napoli che spinge per assicurarsi il centrocampista già a gennaio. Tra ipotesi di trattativa e nuovi scenari tattici, il futuro di Frattesi resta un rebus, alimentando il dibattito tra tifosi e addetti ai lavori.

Frattesi-Napoli, tra ipotesi di mercato e nuovi scenari tattici: il futuro del centrocampista torna un rebus Il nome di Davide Frattesi continua a essere al centro del dibattito calcistico italiano, e negli ultimi giorni il tema “Frattesi-Napoli” ha iniziato a circolare con insistenza crescente. Il centrocampista classe 1999, arrivato all’Inter con ambizioni da protagonista, sta . Calcionews24.com

Juve su Frattesi: operazione possibile già a gennaio - Il giocatore non riesce a trovare lo spazio giusto e quindi sarebbe pronto a dire addio già a gennaio. sportpaper.it

Frattesi Inter, una big di Serie A punta forte sul centrocampista romano: le ultime sulla possibile trattativa e gli ostacoli da superare - Frattesi Inter, la Juventus ha messo nel mirino il centrocampista romano su suggerimento di Spalletti. calcionews24.com