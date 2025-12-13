Frattesi Juve può decollare | i bianconeri registrano i segnali dell’agente il giocatore non chiuderebbe alla destinazione! Le novità

La Juventus monitora con attenzione la situazione di Frattesi, con segnali positivi dall'agente del giocatore. La possibile apertura del centrocampista verso la destinazione bianconera, unita alle valutazioni in corso e al cambio di modulo, potrebbe favorire il successo dell'operazione. Ecco le ultime novità su un affare che potrebbe decollare nei prossimi giorni.

Frattesi Juve: la ricezione dei messaggi inviati dall’entourage e le valutazioni in corso su un affare favorito dal cambio di modulo. Il calciomercato è fatto spesso di sussurri, di incontri segreti e di strategie a lungo termine, ma a volte i segnali arrivano forti e chiari, quasi impossibili da ignorare per chi è addetto ai lavori. È esattamente quello che sta accadendo nelle stanze dei bottoni della Continassa, dove il nome di Davide Frattesi è tornato a circolare con una prepotenza inaspettata. Secondo quanto riportato dalle colonne di Tuttosport, non si tratta più di semplici suggestioni o di ipotesi giornalistiche, ma di una pista concreta alimentata da una volontà precisa. Juventusnews24.com

