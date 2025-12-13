Frattesi alla Juve scambio pazzesco | l’Inter dice sì e ringrazia

Un incredibile scambio tra Juventus e Inter si prepara a sconvolgere il mercato invernale. Le trattative tra le due big del calcio italiano stanno sorprendendo gli appassionati, con accordi che potrebbero cambiare gli equilibri delle rispettive rose. Ecco tutti i dettagli di questa operazione che sta facendo parlare gli addetti ai lavori.

Lo scambio spiazza il mercato ancora prima che si apra la sessione di Calciomercato invernale, è pazzesco ma queste sono le carte che Juventus e Inter mettono sul tavolo. Benché il reparto in cui l’Inter si è rafforzato di meno, complice anche il “no” dell’Atalanta sull’affare Lookman durante il calciomercato estivo, sia proprio l’attacco, sembra che uno dei centrocampisti offensivi più importanti del team sia sulla via dell’addio. Davide Frattesi, considerato uno dei giocatori più talentuosi e con potenziale della squadra, sarebbe molto vicino a lasciare la squadra. E l’ironia della sorte è che c’è proprio una rivale diretta per lo scudetto sull’italiano. Glieroidelcalcio.com

