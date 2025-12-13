Frattesi alla Juve | la posizione dell’Inter è chiara! Cosa succederà a gennaio ma se dovesse partire…Chi lo sostituirebbe

L'interesse della Juventus per Davide Frattesi si fa sempre più concreto, ma la posizione dell'Inter rimane chiara. Nel caso di una possibile cessione a gennaio, si fanno già ipotesi su chi potrebbe sostituirlo. Ecco le ultime novità e le possibili strategie di mercato delle due società in vista della sessione invernale.

Frattesi alla Juve: l’Inter ha preso questa decisione per gennaio, se dovesse partire.Chi lo sostituirebbe in caso di cessione. Il mercato di gennaio si avvicina e ad Appiano Gentile torna a suonare l’allarme per uno dei casi più spinosi della rosa nerazzurra. Davide Frattesi è di nuovo al centro dei rumors: il mese che sta per arrivare sarà quello della verità. Il centrocampista romano si trova di fronte a un bivio cruciale per la sua carriera. La posizione della società: nessuno è incedibile. Secondo l’analisi odierna de La Gazzetta dello Sport, lo scenario ricalca quello di un anno fa, ma con un’urgenza diversa. Juventusnews24.com

Frattesi-Juve, svolta a gennaio: c’è la cifra per il sì - Il futuro di Davide Frattesi rimane fortemente in bilico in vista delle prossime stagioni, e la Juventus potrebbe fiondarsi su di lui. calciomagazine.net