Fratres | confermato Forconi

Il Gruppo Fratres di Poggibonsi ha recentemente rinnovato il proprio Consiglio Direttivo con l’insediamento della nuova formazione eletta. Questo cambiamento rappresenta un passo importante per il gruppo, che continua a promuovere la donazione di sangue e a rafforzare la propria presenza sul territorio. La direzione confermata di Forconi assicura continuità e impegno nel servizio alla comunità.

Con le recenti elezioni, rinnovato il Consiglio Direttivo del Gruppo Fratres di Poggibonsi che si è appena insediato con la nuova formazione. Confermato a pieni voti nelle vesti di presidente il rieletto Giovanni Forconi (nella foto) che promette un mandato pieno di attività per promuovere al meglio la nobile azione della donazione di sangue e plasma. Ricordiamo che il mandato durerà quattro anni, fino al 2030. Accanto a Forconi troviamo Olivia Arconti vice presidente, segretario Fabrizio Calabrese, tesoriere Luciano Corti e capo gruppo Giacomo Becattelli. La rosa dei consiglieri si completa con Rossano Bandinelli, Riccardo Carnesecchi, Carlotta Conforti, Serena Pozzolini, Patrizia Romagnoli e Gabriele Tordini. Lanazione.it Fratres: confermato Forconi - Con le recenti elezioni, rinnovato il Consiglio Direttivo del Gruppo Fratres di Poggibonsi che si è appena insediato con ... msn.com

