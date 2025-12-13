Fratini | Milan su Dodô Poi due nomi nuovi per l’attacco | ESCLUSIVA Calciomercato

Michele Fratini, intermediario di calciomercato e talent scout, svela in esclusiva a 'PianetaMilan' le ultime novità di mercato del Milan. Tra i nomi sul taccuino della società rossonera, si parla di Dodô come possibile acquisto e di due nuovi profili per rinforzare l’attacco. Ecco tutti i dettagli sulle strategie di mercato dei rossoneri.

Michele Fratini, intermediario di calciomercato e talent scout, ha rivelato in esclusiva a 'PianetaMilan.it' come il Milan sia sulle tracce di Dodô della Fiorentina per il 3-5-2 di Massimiliano Allegri. In attacco, ecco due nomi a sorpresa. Pianetamilan.it

Fratini: “Al Psg porterei Thuram e altri due. Juve pentita per Kean” | ESCLUSIVO - Dal caso Leao al Milan al vice Vlahovic alla Juventus passando per l’Inter, la corsa scudetto e i colpi del Paris Saint- calciomercato.it

Scambio tra Juve e Milan, due titolari cambiano maglia: assurdo! - Juventus e Milan sono due tra le squadre che hanno speso e cambiato di più nel corso delle ultime due sessioni di calciomercato. diregiovani.it

Foto rubata dal profilo di Massimo Fratini, perno della difesa del Montegabbione, in veste di Teodoforo per i Giochi Olimpici invernali Milano Cortina 2026!!! Grande Massimo!! :) - facebook.com facebook