Fratelli d' Italia | All' Eur abbattuti 52 alberi Così si distrugge il patrimonio verde della Capitale

L'intervento dell'amministrazione Gualtieri presso l'EUR ha portato all'abbattimento di 52 alberi, tra cui 49 tigli adulti. L'operazione ha suscitato polemiche, poiché rappresenta la perdita di un importante patrimonio verde della Capitale. L'episodio evidenzia le tensioni tra tutela ambientale e interventi urbanistici nella città di Roma.

Questa mattina le motoseghe dell'amministrazione Gualtieri sono entrate in azione in viale Europa, dando il via a una vera e propria strage di alberi: 49 tigli adulti sono destinati all'abbattimento, ai quali si aggiungono 2 già eliminati nei giorni scorsi, per un totale di 52 alberi cancellati". Lo dichiarano in una nota Marco Perissa, deputato e Presidente della Federazione Romana di Fratelli d'Italia, e Piergiorgio Benvenuti, Responsabile del Dipartimento Ambiente e Rifiuti di FDI Roma. "È tempo di smettere di considerare gli alberi come semplice arredo urbano, elementi decorativi da eliminare quando diventano 'scomodi'- dicono- Gli alberi non sono accessori estetici, ma vere e proprie infrastrutture di salute pubblica: migliorano la qualità dell'aria, contrastano l'inquinamento, riducono le temperature nelle isole di calore urbane e contribuiscono in modo determinante alla lotta ai cambiamenti climatici. Iltempo.it

La Manovra porta il tetto al contante a 10mila euro - Nella Legge di Bilancio 2026, Fratelli d'Italia propone di raddoppiare il tetto al contante per gli acquisti, che potrebbe quindi arrivare a 10mila euro. la7.it