Fratelli di Crozza | Trump Putin e von der Leyen commentano la situazione europea
Nell’ultima puntata prima della pausa natalizia di Fratelli di Crozza, Maurizio Crozza interpreta Trump e Putin mentre, insieme a Ursula von der Leyen, commentano la complessa situazione europea tra critiche, questioni energetiche e ambizioni geopolitiche.
(LaPresse) Nell'ultima puntata prima della pausa natalizia di Fratelli di Crozza, in onda il venerdì sera in prima serata sul Nove e in streaming su Discovery+, Maurizio Crozza veste i panni di Trump e Putin che, davanti a caffè freddi e cornetti crudi serviti da Ursula von der Leyen, commentano la situazione europea tra critiche, affari sul gas e ambizioni geopolitiche.
