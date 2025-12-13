frasi per augurare buon onomastico lucia oggi 13 dicembre

Oggi, 13 dicembre, si celebra l'onomastico di Lucia, un nome tra i più diffusi e tradizionali in Italia e nel mondo. In questa occasione, ecco alcune frasi speciali per augurare buon onomastico a chi porta questo bel nome, simbolo di luce e speranza.

É tra i nomi più diffusi, tra i più tradizionali del Bel Paese nelle sue varie accezioni ma anche apprezzato e utilizzato nel resto del mondo. Il 13 dicembre si festeggia Santa Lucia da Siracusa, martire cristiana vittima della persecuzione dell’imperatore romano Diocleziano che ordinò di condurla in un bordello ma non riuscirono ad eseguire la condanna perché Lucia diventò pesante al punto che non riuscirono a sollevarla per portarla nel postribolo. Dopo aver sconfitto anche le fiamme fu accusata di stregoneria e decapitata. Resta controversa la ricostruzione secondo la quale Santa Lucia si fosse cavata gli occhi con l’emblema degli occhi sul piatto sarebbe riconducibile alla tradizione popolare. Notizieaudaci.it

