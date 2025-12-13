Francia lupo diventa vegano | lo spot di Intermarché commuove i francesi ed è virale in tutto il mondo

Una pubblicità natalizia di Intermarché in Francia ha conquistato il cuore di milioni di spettatori, diventando virale a livello globale. Lo spot, che vede un lupo diventare vegano, ha suscitato emozioni profonde e un forte coinvolgimento emotivo, dimostrando il potere delle storie autentiche nel creare connessioni durature con il pubblico.

(LaPresse) La pubblicità natalizia di un supermercato in Francia, Intermarché, sta facendo qualcosa che la maggior parte dei marchi globali può solo sognare: entrare in profonda connessione con milioni di persone in tutto il mondo, senza un solo fotogramma di IA generativa. Il filmato di due minuti e mezzo, “ Le mal aimé ”, realizzato per Intermarché, racconta una storia semplice ma potente: un lupo solitario, temuto ed evitato dagli altri animali della foresta, decide di cambiare. Invece di cacciare, impara a cucinare le verdure e porta un piatto fatto in casa a una festa di Natale, guadagnandosi gradualmente l’amicizia e l’accettazione. Lapresse.it

