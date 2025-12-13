francia e germania in campo le spie europee tornano a kabul

Dopo quattro anni di isolamento, le spie di Francia e Germania tornano a operare a Kabul. La presenza delle intelligence europee segna un nuovo capitolo nelle dinamiche della capitale afgana, che, sotto il controllo dei talebani, si evolve in un contesto geopolitico complesso e in continuo cambiamento.

Quattro anni dopo il ritorno dei talebani al potere, Kabul non è più solo la capitale di un Emirato isolato. È tornata a essere un crocevia di spie, emissari, intermediari. Tra gli attori più attivi ci sono i servizi di informazione esteri di Francia e Germania, decisi a ricostruire, in silenzio, la loro rete di influenza dopo il disastro del ritiro occidentale del 2021. Non è un ritorno nostalgico, ma una mossa che intreccia sicurezza, equilibri regionali e interessi economici. Il ritorno discreto di Parigi e Berlino. Dalla metà del 2024 funzionari francesi e tedeschi sono tornati a operare sul terreno, spesso dietro coperture diplomatiche o umanitarie. It.insideover.com

