Francesco protagonista a ‘Caduta Libera’ | il ‘cuore impegnato’ di Benevento sfida il campione Enrico

Zazoom 13 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Francesco, 20 anni di Benevento, partecipa questa sera a ‘Caduta Libera’, il popolare game show di Canale 5 condotto da Max Giusti. Tra i concorrenti, sfiderà il campione Enrico in una gara di intelligenza e prontezza, portando entusiasmo e passione sul palco.

Tempo di lettura: < 1 minuto Francesco, 20 anni, di Benevento, questa sera tra i concorrenti di ‘ Caduta Libera ‘, il game show di Canale 5 guidato da Max Giusti. “Ormai lo chiamo il cuore impegnato, uno dei ragazzi più innamorati del nostro stivale” dice il conduttore in riferimento alla sua relazione con Vittoria. Il giovane, studente di Ingegneria Biomedica all’Unisannio, aveva già partecipato al programma, e questa volta è tornato “con un po’ più di esperienza e meno ansia” confessa. Occasione che gli ha permesso anche di conoscere Enrico, il campione in gara, reduce da un montepremi da 96mila euro: “Ho scoperto che condividiamo una passione, collezioniamo i fumetti di Topolino” racconta. Anteprima24.it

