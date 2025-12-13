Francesco protagonista a ‘Caduta Libera’ | il ‘cuore impegnato’ di Benevento sfida il campione Enrico

Francesco, 20 anni di Benevento, partecipa questa sera a ‘Caduta Libera’, il popolare game show di Canale 5 condotto da Max Giusti. Tra i concorrenti, sfiderà il campione Enrico in una gara di intelligenza e prontezza, portando entusiasmo e passione sul palco.

Tempo di lettura: < 1 minuto Francesco, 20 anni, di Benevento, questa sera tra i concorrenti di ‘ Caduta Libera ‘, il game show di Canale 5 guidato da Max Giusti. “Ormai lo chiamo il cuore impegnato, uno dei ragazzi più innamorati del nostro stivale” dice il conduttore in riferimento alla sua relazione con Vittoria. Il giovane, studente di Ingegneria Biomedica all’Unisannio, aveva già partecipato al programma, e questa volta è tornato “con un po’ più di esperienza e meno ansia” confessa. Occasione che gli ha permesso anche di conoscere Enrico, il campione in gara, reduce da un montepremi da 96mila euro: “Ho scoperto che condividiamo una passione, collezioniamo i fumetti di Topolino” racconta. Anteprima24.it

- Francesco Di Leva. - Nasce e cresce a Napoli. - Inizia a recitare in alcune fiction televisive nel 1999, continuando poi a recitare in diversi film. - Nel 2011 è candidato al David di Donatello come “ Miglior attore non protagonista” per il film “Una vita tranquilla”, - facebook.com facebook

Ieri sera è stata scritta una pagina di storia della pallacanestro italiana. Questo è il tabellino di Francesco Ferrari nel match di A2 tra Cividale e Urania Milano: 36 punti 9/12 da due 5/5 da tre 7 rimbalzi 43 di valutazione Un italiano che segna 36 punti, che sia S x.com