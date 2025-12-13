Francesco non lo avrebbe mai fatto Bufera su Papa Leone una foto e scoppia la polemica

Una recente foto di Papa Leone XIV al volante di una BMW iX xDrive60 ha scatenato un intenso dibattito sui social. La scelta di un veicolo elettrico per il Papa ha suscitato reazioni contrastanti, alimentando discussioni sulle posizioni ufficiali e le implicazioni ambientali della Chiesa. La fotografia ha acceso una polemica che coinvolge opinioni diverse e riflessioni sul ruolo del Papa nel contesto odierno.

Cambia la papamobile, esplode il dibattito. Nelle ultime ore una foto sta facendo il giro dei social: Papa Leone XIV accoglie sorridente il suo nuovo mezzo ufficiale, una BMW iX xDrive60 completamente elettrica. Un'auto da oltre 100.000 euro, super tecnologica e super potente, che accende subito il confronto con il pontificato precedente: " Francesco non lo avrebbe mai fatto ", scrivono in tanti. Al di là dello scatto virale, la scelta del Vaticano si muove su un doppio binario: da una parte il messaggio green legato alla mobilità elettrica, dall'altra l'impatto di un super suv di lusso associato alla figura del Papa.

