Francesca Fialdini | La femminilità? Mia madre mi ha insegnato la libertà Scriverò un romanzo Io in prima serata? Chissà

Francesca Fialdini riflette sulla sua concezione di femminilità, ispirata dall’esempio materno di libertà. Nel corso della sua carriera, ha esplorato nuove sfide, annunciando anche un possibile romanzo. Ricorda la sua infanzia, in cui preferiva ruoli diversi dai tradizionali, scegliendo di essere il “quinto moschettiere”. Un percorso di autenticità e scoperta personale.

Da bambina, nei giochi, non sceglieva mai la parte della principessa, ma quella del “quinto moschettiere”. Non sognava di diventare Raffaella?Carrà, bensì Lilli?Gruber. Francesca?Fialdini, 46?anni e una passione per l’attualità internazionale coltivata fin da ragazza, è oggi giornalista e. Today.it

