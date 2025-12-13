Francesca Albanese il sondaggio | gli italiani non si fidano più di lei

Un recente sondaggio di YouTrend rivela che la maggioranza degli italiani non ripone più fiducia in Francesca Albanese, relatrice speciale dell'ONU sui diritti dei palestinesi. Il 41% degli intervistati esprime sfiducia, mentre solo il 17% si dice convinto. La conoscenza della figura è limitata, con il 42% che non la conosce o non ha opinioni.

Gli italiani non credono più in Francesca Albanese. Ed è un'ottima notizia. Secondo un sondaggio effettuato da Youtrend sulla popolazione maggiorenne residente in il 41% degli italiani non ha fiducia nella relatrice speciale dell'Onu per i terrori palestinesi, mentre il 17% sì (il 42% non sanno o non la conoscono). Rispetto a due mesi fa, la quota di italiani che non hanno fiducia nella relatrice speciale dell’Onu è cresciuta di 16 punti (erano il 25% all’8 ottobre), mentre la percentuale di coloro che hanno fiducia in lei è diminuita di 9 punti (erano il 26% all’8 ottobre). Tra gli elettori di centrodestra la maggioranza assoluta (53%) non ha fiducia in Albanese contro appena un 5% che ne ha, mentre tra chi vota i partiti del campo largo c’è una spaccatura: il 38% ha fiducia in lei e il 35% no, ma tra gli elettori del Pd prevalgono coloro che non si fidano (47%, contro il 34% che si fida). Liberoquotidiano.it

