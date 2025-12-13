Francesca Albanese il caso webinar nelle scuole toscane Lunedì arrivano gli ispettori | Ha definito fascista il governo Meloni

Il caso delle lezioni online in alcune scuole toscane coinvolge Francesca Albanese, Relatrice Speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati, accusata di aver definito il governo Meloni “fascista” e “complice del genocidio”. Lunedì arrivano gli ispettori, mentre il dibattito si infiamma tra polemiche e scrutinio istituzionale.

Firenze, 13 dicembre 2025 – Ormai è diventato un vero e proprio caso. Gli incontri in alcune scuole della provincia di Pisa e di Massa di Francesca Albanese, Relatrice Speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati, sono finiti al centro della bufera dopo la denuncia di alcuni parlamentari e consiglieri di Fratelli d’Italia, che avrebbero accusato la diplomatica di aver definito “fascista e complice del genocidio” il Governo Meloni. Da qui la scelta, da parte del ministro dell’istruzione Giuseppe Valditara, di inviare i suoi ispettori per capire la natura di questi incontri, svolti via webinar. Lanazione.it

Un caso le “lezioni” di Albanese in classe. Valditara: «Manderemo gli ispettori» - Il webinar a scuola finisce nella bufera: in due istituti della Toscana, infatti, arrivano gli ispettori ministeriali. ilmattino.it