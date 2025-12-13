Fotografi come soggetti in mostra | al via La stanza del tempo Ospite il filosofo Diego Fusaro - VIDEO

ANCONA – Prenderà il via oggi, 13 dicembre 2025 alle ore 17,30 al Museo Spazio Presente “La Stanza del tempo”.Si tratta di una mostra fotografica collettiva che vedrà protagonisti ben 36 fotografi, in cui la gran parte di loro si sono fotografati in un autoritratto nello stesso luogo e giorno per. Anconatoday.it

