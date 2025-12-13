Fotografi come soggetti in mostra | al via La stanza del tempo Ospite il filosofo Diego Fusaro - VIDEO
ANCONA – Prenderà il via oggi, 13 dicembre 2025 alle ore 17,30 al Museo Spazio Presente “La Stanza del tempo”.Si tratta di una mostra fotografica collettiva che vedrà protagonisti ben 36 fotografi, in cui la gran parte di loro si sono fotografati in un autoritratto nello stesso luogo e giorno per. Anconatoday.it
Non è tutto oro quello che luccica Vi domandate mai cosa si nasconda dietro a fotografie apparentemente spettacolari di lupi? Oggi il lupo è diventato uno dei soggetti più inflazionati per molti che si definiscono fotografi naturalisti. Ma cosa c’è davvero - facebook.com facebook
Moltiplicare i soggetti [Sotto la lente 46]
Video Moltiplicare i soggetti [Sotto la lente 46]