Forza Italia si riunisce a cena la deputata Tassinari | Pieno sostegno al sindaco Zattini

Venerdì sera, Forza Italia ha organizzato una cena a Forlì alla quale hanno partecipato il sindaco Zattini e i primi cittadini di Predappio e Premilcuore, Canali e Baruffi. Durante l'incontro, la deputata Tassinari ha espresso pieno sostegno al sindaco Zattini, rafforzando la collaborazione tra i rappresentanti locali del partito.

Forza Italia si è riunità a cena venerdì alla presenza del sindaco di Forlì Gian Luca Zattini, dei primi cittadini di Predappio e Premilcuore Roberto Canali e Sauro Baruffi. "È stata una serata molto positiva, partecipata e sentita - ha dichiarato Rosaria Tassinari, deputata e coordinatrice.

