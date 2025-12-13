Forza Italia completa i dipartimenti della segreteria comunale | Si sviluppa la proposta politica

Forza Italia Ferrara ha completato l’organizzazione interna della propria segreteria, consolidando i dipartimenti che supportano la proposta politica del partito. Sotto la guida del responsabile Carlo Ravalli, il percorso di strutturazione si è concluso con successo, rafforzando la presenza e l’attività del movimento nel territorio cittadino.

Si è concluso il percorso di organizzazione interna di Forza Italia Ferrara. “Grazie al coordinamento del responsabile Carlo Ravalli - dichiara Francesco Levato, segretario cittadino -, sono stati completati e sono operativi i dipartimenti della segreteria comunale di Forza Italia Ferrara”. Ferraratoday.it Nuove cariche in Forza Italia, Dina Nobili responsabile regionale di Sociale e Disabilità - Nel suo nuovo incarico Dina Nobili avrà il compito di coordinare le attività dei dipartimenti, promuovere iniziative sul territorio ligure ... primocanale.it

Forza Italia, Dina Nobili responsabile regionale dei dipartimenti disabilità, famiglia e bioetica - Il segretario regionale di Forza Italia Liguria, Carlo Bagnasco, ha nominato Dina Nobili, responsabile regionale dei Dipartimenti disabilità, sociale, ... msn.com

