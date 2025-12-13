Fortitudo l’ora di storia Spettacolo in Sala Borsa
Chi non ha memoria del proprio passato, è destinato a non avere futuro. E’ quello che devono aver pensato anche gli amici dell’ Associazione Museo Fortitudo che a due anni di distanza dalla precedente edizione, hanno deciso di organizzare una nuova mostra, " Una storia con la Effe maiuscola ", che dal 15 al 30 dicembre torna a raccontare in Sala Borsa il Mondo Fortitudo in un viaggio emozionante tra cimeli, immagini e ricordi che hanno fatto battere il cuore di generazioni di appassionati. Una mostra fatta da tifosi per i tifosi, come ammette Filippo Venturi presidente dell’associazione. "In tanti tra tifosi e collezionisti hanno fornito maglie e cimeli da esporre, hanno capito che vogliamo far rivedere alla città una parte importante della sua storia". Sport.quotidiano.net
Fortitudo, l’ora di storia. Spettacolo in Sala Borsa - "Sarà una mostra per tutti, anche una bandiera storica bianconera come Renato Villalta è venuto a visitarla. msn.com
Dici Nino Pellacani e subito ti viene in mente la Fortitudo Bologna, ma anche quel cemento bollente del Playground ai Giardini Margherita. Sembra la solita storia di un talento locale, invece no. Se gli chiedi dei suoi trofei, non parte con elenchi di punti o partit - facebook.com facebook