Chi non ha memoria del proprio passato, è destinato a non avere futuro. E’ quello che devono aver pensato anche gli amici dell’ Associazione Museo Fortitudo che a due anni di distanza dalla precedente edizione, hanno deciso di organizzare una nuova mostra, " Una storia con la Effe maiuscola ", che dal 15 al 30 dicembre torna a raccontare in Sala Borsa il Mondo Fortitudo in un viaggio emozionante tra cimeli, immagini e ricordi che hanno fatto battere il cuore di generazioni di appassionati. Una mostra fatta da tifosi per i tifosi, come ammette Filippo Venturi presidente dell’associazione. "In tanti tra tifosi e collezionisti hanno fornito maglie e cimeli da esporre, hanno capito che vogliamo far rivedere alla città una parte importante della sua storia". Sport.quotidiano.net

Fortitudo, l’ora di storia. Spettacolo in Sala Borsa - "Sarà una mostra per tutti, anche una bandiera storica bianconera come Renato Villalta è venuto a visitarla. msn.com