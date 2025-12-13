Formula 1 e svolta green l’uso di carburanti sostenibili e il piano entro il 2030

La Formula 1 sta attraversando una trasformazione verso la sostenibilità, adottando carburanti sostenibili e obiettivi ambiziosi entro il 2030. Questa svolta rappresenta un impegno concreto per ridurre l'impatto ambientale dello sport, promuovendo innovazioni e soluzioni più ecologiche nel mondo delle corse motoristiche.

Per anni il mondo della Formula 1 è stato indicato come simbolo di un modello industriale legato alle alte emissioni e al consumo intensivo di risorse. Oggi il quadro è cambiato. La massima competizione automobilistica sta portando avanti una trasformazione strutturale che mira alla neutralità climatica entro il 2030. Un percorso che non riguarda solo l'immagine, ma incide su logistica, regolamenti tecnici e sviluppo industriale, con effetti che vanno oltre il perimetro delle piste. Il piano per l'azzeramento della CO2. Il programma ambientale della Formula 1 si fonda su una serie di interventi coordinati.

