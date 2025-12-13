Formazioni ufficiali Parma Lazio le scelte dei due allenatori per la quindicesima giornata di Serie A

Ecco le formazioni ufficiali di Parma-Lazio, sfida valida per la quindicesima giornata di Serie A 2025/2026. Le scelte degli allenatori sono state annunciate in vista del calcio d’inizio alle 18 al Tardini, offrendo uno sguardo sulle strategie adottate da entrambe le squadre per questa importante giornata di campionato.

Formazioni ufficiali Parma Lazio, le scelte dei due tecnici per la quindicesima giornata di Serie A. Calcio d’inizio alle 18 al Tardini Le formazioni ufficiali di Parma Lazio, match delle 18:00 e valido per la quindicesima giornata di Serie A 20252026. Ecco le scelte di Cuesta e Sarri: FORMAZIONI UFFICIALI PARMA LAZIO. Calcionews24.com Parma-Lazio 13 dicembre: dove vederla, formazioni e precedenti - Lazio del 13/12/25: diretta DAZN, probabili formazioni di Cuesta e Sarri, precedenti storici e statistiche del match. lifestyleblog.it

Parma-Lazio: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale - Lazio, gara valida per la quindicesima giornata del campionato di Serie A, è in programma alle ore 18 allo stadio Tardini di Parma e sarà visibile in esclusiva in diretta su Dazn e Sky Zona Dazn ... tuttosport.com

Il derby femminile alle 15: le formazioni ufficiali di Milan-Inter. Magull e Detruyer alle spalle di Wullaert x.com

SUDTIROL-BARI, LE FORMAZIONI UFFICIALI: IN DIFESA C'È KASSAMA. IN ATTACCO LA COPPIA MONCINI-GYTKJAER Sudtirol (3-5-2): Adamonis, Martini, Zedadka, Pecorino, Casiraghi (c), Tronchin, Kofler, Merkaj, Veseli, Molina, El Kouakibi A disp.: Pol - facebook.com facebook

© Calcionews24.com - Formazioni ufficiali Parma Lazio, le scelte dei due allenatori per la quindicesima giornata di Serie A

TRIS PARMA, golazo HAJ MOHAMED, si FERMA Baroni: Parma-Lazio 3-1 | Serie A Enilive | DAZN Highlights

Video TRIS PARMA, golazo HAJ MOHAMED, si FERMA Baroni: Parma-Lazio 3-1 | Serie A Enilive | DAZN Highlights Video TRIS PARMA, golazo HAJ MOHAMED, si FERMA Baroni: Parma-Lazio 3-1 | Serie A Enilive | DAZN Highlights