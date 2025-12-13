Formazione-lavoro | con Aforisma corso gratuito per dirigenti nel settore socio-sanitario

È partito un corso gratuito rivolto a giovani laureati disoccupati o inattivi nel settore socio-sanitario. Organizzato da Aforisma, in collaborazione con Pegaso Lavoro e Arnera, mira a formare professionisti qualificati per il comparto, offrendo nuove opportunità di inserimento e sviluppo professionale in un settore in crescita.

