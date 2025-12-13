Formazione e occupazione Spazio ai più fragili Caript investe ancora

La Fondazione Caript conferma il suo impegno a favore della formazione e dell’occupazione, dedicando attenzione particolare alle fasce più fragili della comunità. Con investimenti mirati, la fondazione rafforza il suo ruolo di sostegno alla città di PiSTOIA, promuovendo iniziative che favoriscono inclusione, sviluppo e opportunità per chi si trova in situazione di maggiore vulnerabilità.

PI STOIA La Fondazione ancora in prima linea a sostegno della città, dei cittadini, di chi ha più bisogno di supporto e sostegno. Un nuovo impegno, un nuovo bando. Le risorse che Fondazione Caript destina al sostegno dell’occupazione e della formazione di persone in condizioni di fragilità ammontano a circa duecentomila euro con l’edizione 2025 del bando Borse Formazione e Lavoro. "Con questa iniziativa – sottolinea il presidente di Fondazione Caript, Luca Gori – abbiamo messo al centro il tema dell’ampliamento delle possibilità di partecipazione alla vita lavorativa per chi incontra maggiori ostacoli nell’accesso all’occupazione. Lanazione.it

