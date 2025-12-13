Forlani targhe e applausi Il figlio ringrazia Biancani | A Pesaro era legatissimo Casini | Potere discreto

L'articolo ripercorre la figura di Forlani, tra targhe, applausi e riconoscimenti, evidenziando il legame con Pesaro e le parole del figlio e di Casini. Un ritratto che va oltre la semplice cronaca, offrendo uno sguardo più approfondito sulla sua vita e il suo ruolo nel contesto storico e politico.

di Giorgio Guidelli Chi non lo conosceva, ieri l’ha conosciuto. O ha imparato a conoscerlo. Più da ’Storia’ che da ’Cronaca’. Perché Arnaldo Forlani, finalmente, è stato degnamente ricordato anche nella sua patria, la sua Pesaro. Grazie al sindaco Andrea Biancani, ieri in prima fila, la città ha omaggiato uno dei suoi cittadini più illustri di ogni tempo con una targa sulla casa natale, in via Manzoni, e la dedica della sala della presidenza del Consiglio comunale, in municipio. Due cerimonie con in testa il prefetto e il numero uno dell’amministrazione. Con loro, il senatore Pier Ferdinando Casini, per anni ed anni vicino all’ex statista. Ilrestodelcarlino.it Una targa per Forlani. "Simbolo del potere discreto" - Perché Arnaldo Forlani ’Storia’ lo è già abbondantemente altrove. msn.com

Il giorno di Forlani, i figli: «Papà rinasceva tornando a Pesaro. Il finale? Triste, ha pagato solo lui». E arriva anche Casini - È il giorno del ricordo di Arnaldo Forlani, nel centenario della sua nascita. msn.com

Pesaro celebra Arnaldo Forlani nel centenario della nascita: targa sulla casa natale e intitolazione in Comune - facebook.com facebook

© Ilrestodelcarlino.it - Forlani, targhe e applausi. Il figlio ringrazia Biancani: "A Pesaro era legatissimo". Casini: "Potere discreto"