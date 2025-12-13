Forio d’Ischia turista derubata in locale | arrestato 63enne

A Forio d’Ischia, un turista dominicana è stata vittima di un furto con destrezza in un locale. Grazie all’intervento tempestivo dei Carabinieri di Ischia, un 63enne sospettato è stato arrestato. La prontezza della vittima nel riconoscere l’autore del gesto ha permesso di intervenire immediatamente, garantendo la sicurezza e la tutela dei visitatori nella zona.

Carabinieri di Ischia arrestano un 63enne per furto con destrezza: la vittima, una turista dominicana, lo nota e chiama subito il 112. Forio d'Ischia, 13 dicembre 2025 – Serata movimentata in via Castellaccio, dove i Carabinieri della compagnia di Ischia hanno arrestato G. G., 63enne di San Gennaro Vesuviano già noto alle forze dell'ordine, per furto con destrezza. A diffondere la notizia una comunicazione del Comando Provinciale Carabinieri di Napoli La vittima, una turista 28enne della Repubblica Dominicana, si trovava in un locale con alcune amiche. Approfittando di un momento di distrazione, l'uomo ha afferrato la borsa appoggiata sulla spalliera della sedia e si è allontanato.