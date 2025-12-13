Forestazione urbana | a Novara a Borgomanero quasi 5 milioni di euro per rendere le città più vedi
Novara e Borgomanero investiranno circa 5 milioni di euro per progetti di forestazione urbana, contribuendo a rendere le città più verdi. Questa iniziativa è possibile grazie all'incremento di 13,7 milioni di euro deciso dalla giunta regionale del Piemonte, che finanzierà interventi di riqualificazione ambientale presentati da diverse località della regione.
Circa 5 milioni di euro, divisi fra Novara e Borgomanero, per rendere le città più verdi. Saranno tutti finanziati i progetti di forestazione urbana presentati da diverse città del Piemonte: a consentirlo è l’incremento di 13 milioni e 700mila euro che la giunta regionale ha deciso di aggiungere. Novaratoday.it
