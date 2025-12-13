Forbidden Fruit anticipazioni dal 15 al 20 dicembre 2025 | Zeynep e Alihan si riappacificano

Le anticipazioni di Forbidden Fruit dal 15 al 20 dicembre 2025 rivelano una svolta importante: Zeynep e Alihan si riappacificano. Dopo tensioni e incomprensioni, la donna riconosce ancora i sentimenti per l’imprenditore e decide di lasciarsi alle spalle Dundar, raggiungendolo prima della sua partenza per l’America.

© US Mediaset Pace fatta tra Alihan Tasdemir e Zeynep Yilmaz. Nel corso delle prossime puntate di Forbidden Fruit, la donna capisce, infatti, che ama ancora l’imprenditore e lascia Dundar nel giorno del loro matrimonio per raggiungere Alihan, sul punto di partire per l’America. I due finiscono dunque per riappacificarsi, sotto lo sguardo contrariato di Dundar, che medita vendetta. La prossima settimana Forbidden Fruit è in onda su Canale 5 da lunedì al venerdì alle 14.05 e il sabato alle 14.30. E’ possibile seguire la dizi anche in streaming in diretta e on demand su Mediaset Infinity. Forbidden Fruit, anticipazioni da lunedì 15 a sabato 20 dicembre 2025. Davidemaggio.it Forbidden Fruit anticipazioni 15 dicembre: nozze per Zeynep - Le anticipazioni di Forbidden Fruit rivelano che nella puntata del 15 dicembre arriva finalmente il giorno delle nozze tra Zeynep e Dundar. daninseries.it

Forbidden Fruit, le anticipazioni dal 15 al 20 dicembre 2025 - Yildiz rivela ad Alihan che le foto con Ender erano solo una messa in scena ma lui, deciso a non tornare indietro con Zeynep, pensa solo a partire. today.it

«Con la conclusione della seconda stagione di Forbidden Fruit, due dei protagonisti più amati dal pubblico ci salutano: Alihan e Zeynep». L’epopea di questa avvincente serie turca si prepara a un cambiamento epocale, con l'uscita di scena di Alihan Tasdemi - facebook.com facebook

© Davidemaggio.it - Forbidden Fruit, anticipazioni dal 15 al 20 dicembre 2025: Zeynep e Alihan si riappacificano

Forbidden Fruit Trame dal 15 al 20 dicembre: Zeynep corre da Alihan. #yasakelma #onurtuna #edaece

Video Forbidden Fruit Trame dal 15 al 20 dicembre: Zeynep corre da Alihan. #yasakelma #onurtuna #edaece Video Forbidden Fruit Trame dal 15 al 20 dicembre: Zeynep corre da Alihan. #yasakelma #onurtuna #edaece