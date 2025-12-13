Forbidden fruit 2 replica puntata del 13 dicembre in streaming | Video Mediaset
Il 13 dicembre torna in streaming Forbidden Fruit 2, la soap turca disponibile su Video Mediaset. Nell'episodio di oggi, Alihan si prepara alla sua partenza, portando avanti le intense vicende dei protagonisti. Ecco tutte le novità e gli aggiornamenti sulla replica di questa puntata.
Nuovo appuntamento oggi – sabato 13 dicembre – con la soap turca Forbidden fruit 2. Nella puntata odierna Alihan si prepara per la sua partenza. Quando incontra Zeynep, che sta lavorando in azienda a tarda ora, si offre di accompagnarla a casa. I due hanno quindi la possibilità di trascorrere del tempo insieme, e di scambiarsi un ultimo saluto carico di rimpianti. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’episodio 107 trasmesso da Canale 5 in replica streaming. Superguidatv.it
«Con la conclusione della seconda stagione di Forbidden Fruit, due dei protagonisti più amati dal pubblico ci salutano: Alihan e Zeynep». L’epopea di questa avvincente serie turca si prepara a un cambiamento epocale, con l'uscita di scena di Alihan Tasdemi - facebook.com facebook
Forbidden Fruit: Halit scopre di essere il padre di Zeynep! La nomina presidente dell’azienda!