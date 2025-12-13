Fontivegge accoltellato al volto e al torace

Un uomo di 44 anni marocchino è stato ferito gravemente al volto e al torace ieri pomeriggio nei pressi della stazione di Fontivegge. Trasportato al Santa Maria della Misericordia, le sue condizioni sono serie. L’aggressore, che si pensa conoscesse la vittima, è fuggito a piedi. Indagini in corso per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Coltellate al volto e al torace. È stato trasportato in gravi condizioni al Santa Maria della Misericordia, un 44enne marocchino, ferito, nel pomeriggio di ieri, nei pressi della stazione di Fontivegge da qualcuno che, presumibilmente, conosceva e che, successivamente, è fuggito a piedi. L’aggressore si sarebbe diretto verso via Mentana, facendo perdere, al momento le sue tracce. Il ferito è stato ricoverato nella sala rossa del pronto soccorso. Gravi le ferite subite, ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto gli agenti della questura che hanno avviato le indagini necessarie a individuare il presunto responsabile dell’aggressione. Lanazione.it Fontivegge, accoltellato al volto e al torace - È stato trasportato in gravi condizioni al Santa Maria della Misericordia, un 44enne ... lanazione.it

Fontivegge, accoltellato nel pomeriggio in piazza Vittorio Veneto: è grave - Secondo quanto si apprende un 44enne marocchino è stato ferito al volto e al torace in piazza Vittorio Veneto, davanti alla stazione f ... umbria24.it

Accoltellato a Fontivegge: è grave - Daily, 12 dicembre x.com

Accoltellamento a Fontivegge: un 44enne è stato gravemente ferito nel pomeriggio vicino alla stazione di Perugia, colpito al volto e al torace. La vittima è stata soccorsa dai sanitari del 118 e trasportata d’urgenza al Santa Maria della Misericordia, dove ora è ri - facebook.com facebook

© Lanazione.it - Fontivegge, accoltellato al volto e al torace