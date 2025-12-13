Fondazione Ospedale Salesi i supereroi acrobatici scendono dal tetto per donare un Natale speciale ai bambini

Un Natale speciale si è svolto all'Ospedale Salesi di Ancona, dove i supereroi acrobatici sono scesi dal tetto per regalare momenti di gioia ai bambini ricoverati. L'evento ha trasformato l'ospedale in un luogo di magia, portando sorrisi e speranza ai piccoli pazienti durante le festività natalizie.

ANCONA – Grande la gioia dei bambini ricoverati al Salesi di Ancona che hanno assistito dalle finestre dell'ospedale all'arrivo dei loro supereroi preferiti. Batman, Spiderman, Ironman, Hulk e gli altri eroi si sono calati dal tetto del dipartimento Materno-infantile dell'Azienda ospedaliero.

