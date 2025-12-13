Fondazione Ospedale Salesi i supereroi acrobatici scendono dal tetto per donare un Natale speciale ai bambini

Zazoom 13 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un Natale speciale si è svolto all'Ospedale Salesi di Ancona, dove i supereroi acrobatici sono scesi dal tetto per regalare momenti di gioia ai bambini ricoverati. L'evento ha trasformato l'ospedale in un luogo di magia, portando sorrisi e speranza ai piccoli pazienti durante le festività natalizie.

ANCONA – Grande la gioia dei bambini ricoverati al Salesi di Ancona che hanno assistito dalle finestre dell’ospedale all’arrivo dei loro supereroi preferiti. Batman, Spiderman, Ironman, Hulk e gli altri eroi si sono calati dal tetto del dipartimento Materno-infantile dell’Azienda ospedaliero. Anconatoday.it

fondazione ospedale salesi supereroiSupereroi invadono il Salesi: sorrisi e doni per i piccoli pazienti - Batman, Spiderman e gli altri hanno trasmesso un messaggio chiaro: "Vogliamo che, anche solo per un momento, i bambini si sentano invincibili" Una mattinata speciale ha illuminato il Dipartimento Mate ... youtvrs.it

fondazione ospedale salesi supereroiAncona - Supereroi acrobatici per donare un Natale speciale ai bambini del Salesi - ANCONA – Grande la gioia dei bambini ricoverati al Salesi di Ancona che hanno assistito dalle finestre dell’ospedale all’arrivo dei loro supereroi preferiti. msn.com

Immagine generica

Al Salesi, la Befana scortata dai supereroi

Video Al Salesi, la Befana scortata dai supereroi