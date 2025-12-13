fondazione il cuore si scioglie e unicoop iniziativa per la palestina

Dal 13 dicembre al 13 gennaio, Fondazione Il Cuore si Scioglie e Unicoop Firenze avviano una campagna di solidarietà natalizia per sostenere lo studio dei giovani palestinesi, in collaborazione con l’Università di Firenze, la Comunità Islamica di Firenze e Toscana, il Centro Internazionale Studenti Giorgio La Pira e la Fondazione Giovanni Paolo II.

Firenze, 13 dicembre 2025 - Per la campagna di solidarietà natalizia la Fondazione Il Cuore si scioglie e Unicoop Firenze promuovono da oggi sabato 13 dicembre a martedì 13 gennaio la raccolta fondi per il sostegno allo studio di giovani palestinesi, progetto in collaborazione con l'Università di Firenze, la Comunità Islamica di Firenze e Toscana, il Centro Internazionale Studenti Giorgio La Pira e la Fondazione Giovanni Paolo II. I giovani palestinesi e un sogno. Obiettivo del progetto è dare a giovani palestinesi la possibilità di realizzare un sogno: quello di frequentare l’Università e portare a termine il ciclo di studi brutalmente interrotto dal conflitto che, da oltre due anni, ha martoriato Gaza e sospeso le vite anche nei territori occupati della Cisgiordania. Lanazione.it

