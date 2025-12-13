Fondazione Bentegodi crisi rientrata? Pasetto pronto a ritirare le dimissioni

Dopo le recenti dichiarazioni di dimissioni annunciate mercoledì scorso, Giorgio Pasetto potrebbe aver cambiato idea. La crisi alla Fondazione Bentegodi sembra essere rientrata, e il presidente è pronto a ritirare le dimissioni, lasciando aperta la possibilità di un riavvicinamento e di un proseguimento dell’attuale gestione.

