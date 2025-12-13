FolGav manovre di mercato Arriva Mateo Likaxhiu Se ne va Lorenzo Remedi

Il mercato di riparazione del Follonica Gavorrano è ufficialmente aperto, con importanti novità in atto. La società ha annunciato l’ingaggio di Mateo Likaxhiu e la partenza di Lorenzo Remedi, segnando un cambio di rotta nella rosa. Sono iniziati i movimenti per rafforzare la squadra e migliorare le prospettive della seconda parte della stagione.

Un’entrata e un’uscita in casa Follonica Gavorrano. E’ iniziato il mercato di riparazione e la società ha iniziato a muoversi per cambiare qualcosa. In entrata è arrivato il centrocampista classe 2000 Mateo Likaxhiu. Nato a Pesaro, il nuovo mediano biancorossoblù possiede la nazionalità italiana e albanese. Proveniente dal Fossombrone Calcio, vanta già una grandissima esperienza in Serie D, avendo giocato anche nella Fidelis Andria, nello United Riccione, nel Livorno, nell’Albenga, nella Correggese, nel Campodarsego, nel Fano, nella Torres, nella Sanremese e nel Lanusei. "Sono davvero molto contento di arrivare qui – commenta Likaxhiu –. Lanazione.it FolGav, manovre di mercato. Arriva Mateo Likaxhiu. Se ne va Lorenzo Remedi - Il mediano originario di Pesaro "Contento di essere qui, c’è grande professionalità e ho molta stima del mister". lanazione.it

© Lanazione.it - FolGav, manovre di mercato. Arriva Mateo Likaxhiu. Se ne va Lorenzo Remedi