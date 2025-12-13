Fognini posta il selfie con Delogu e ‘punge’ Perotti | Non essere geloso

Nelle ultime ore, Fabio Fognini ha condiviso un selfie con Andrea Delogu e Nikita Perotti, suscitando attenzione sui social. L’ex tennista ha scherzosamente ‘punzecchiato’ Perotti, invitandolo a non essere geloso. L’episodio si inserisce nel clima di attesa per la seconda semifinale di Ballando con le Stelle, in onda questa sera su Rai 1.

(Adnkronos) – Tra Andrea Delogu e Nikita Perotti spunta. Fabio Fognini. A poche ore dalla seconda semifinale di Ballando con le stelle, in onda stasera sabato 13 dicembre su Rai 1, l’ex tennista ha inscenato un siparietto social insieme alla coppia più discussa e amata dell’edizione. Fognini ha infatti pubblicato un selfie con Delogu, con . Ildifforme.it Fognini posta il selfie con Delogu e 'punge' Perotti: "Non essere geloso" - A poche ore dalla seconda semifinale di Ballando con le stelle, in onda stasera sabato 13 dicembre su Rai 1, l'ex tennista ha inscenato un s ... adnkronos.com

Ballando con le stelle, pagelle: Fognini spacca (8), Andrea Delogu in lacrime (7+), Belli fatica (6+) e Convertini sempre peggio (5) - Il "bravo ragazzo" della tv, "l'uomo medio" di Ballando, Beppe Convertini è riuscito nell'impresa di abbassare ulteriormente la sua media voti. ilgazzettino.it

Alle volte la provocazione è provocazione, ma se alzi la posta relativamente alla salute, può essere sgradevole…” Francesca Fialdini è tornata a parlare del famoso lastra-gate che ha movimentato le ultime puntate di Ballando con le stelle. Poco prima della se - facebook.com facebook

© Ildifforme.it - Fognini posta il selfie con Delogu e ‘punge’ Perotti: “Non essere geloso”