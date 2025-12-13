Foggia gioielliera rapinata in casa | Paura per mio fratello disabile

Una donna di 55 anni, titolare di una gioielleria a Serracapriola, nel Foggiano, è stata vittima di una rapina a casa. Tre uomini armati hanno fatto irruzione, sequestrando lei e il suo fratello disabile di 66 anni. L'episodio ha lasciato la famiglia sotto shock e in stato di paura.

E' ancora terrorizzata la titolare 55enne di una gioielleria a Serracapriola, nel Foggiano. Tre banditi hanno fatto irruzione in casa e l'hanno sequestrata insieme al fratello, un disabile di 66 anni. Sono stati Legati, imbavagliati e minacciati. Lei poi slegata e costretta ad andare in negozio ad aprire la cassaforte. I ladri hanno portato via molti preziosi e persino la bigiotteria.

