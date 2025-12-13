Florida aereo costretto ad atterrare sull’autostrada per un problema tecnico | la manovra folle e l’impatto con un’auto – Il video

Un aereo in volo sulla Florida è stato costretto a effettuare un atterraggio di emergenza sull’autostrada a causa di un problema tecnico. La manovra rischiosa ha portato a un impatto con un’auto, fortunatamente senza gravi conseguenze. L’intera operazione è stata documentata in un video che ne mostra i momenti cruciali.

Un atterraggio di emergenza ad alto rischio, ma senza conseguenze gravi, ha avuto luogo su un’importante arteria stradale della Florida. Un piccolo aereo è stato costretto a scendere sull’Interstate 95, nei pressi di Merritt Island, dopo che il pilota aveva segnalato un problema tecnico in volo. Il velivolo ha tentato la manovra direttamente sull’ autostrada, molto trafficata, riuscendo a evitare il peggio ma non l’impatto con un’auto che stava transitando nello stesso tratto. La collisione è stata lieve, ma sufficiente a provocare ferite alla conducente del veicolo, trasportata in ospedale per accertamenti. Open.online

