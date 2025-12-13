Firenze trovato il corpo di un uomo in un baule | era morto da due anni

A Sant’Angelo a Lecore, in provincia di Firenze, è stato scoperto il corpo di un uomo rinvenuto in un baule, risalente a due anni fa. La drammatica scoperta ha aperto un’indagine per chiarire le circostanze della morte e le ragioni del ritardo nel ritrovamento.

Non è l’inizio di un romanzo di Agatha Christie, ma una vicenda verificatasi realmente in quel di Sant’Angelo a Lecore, in provincia di Firenze. Si tratta del misterioso e inquietante ritrovamento effettuato dai vigili urbani, attivati da una segnalazione, in una casa in via Nievo nella località nel comune di Campi Bisenzio. Un ritrovamento che . Ildifforme.it Orrore a Firenze, 32enne trovato morto in una cassapanca: era deceduto da tempo. Viveva con i due fratelli e la madre, denutrita - Il corpo di un uomo, morto da diverso tempo, è stato ritrovato in un baule nella casa dove viveva con l'anziana madre e i fratelli a Sant'Angelo a Lecore, in provincia di Firenze. affaritaliani.it

Cadavere trovato in un baule, la macabra scoperta in una casa nel Fiorentino: l’uomo era morto da tempo e viveva con la madre e i fratelli - La madre dell'uomo è stata ritrovata in grave condizioni di salute ... msn.com

