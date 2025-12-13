Firenze trovato cadavere in un baule in casa

13 dic 2025

Una scoperta inquietante ha scosso Firenze: oggi, la polizia municipale di Campi Bisenzio ha rinvenuto un cadavere all’interno di un baule in una abitazione. L’intervento ha suscitato grande attenzione e si sono avviate le indagini per chiarire le circostanze dell’accaduto.

(Adnkronos) – Raccapricciante scoperta della polizia municipale di Campi Bisenzio oggi, sabato 13 dicembre, nel fiorentino. Gli agenti hanno trovato il corpo senza vita di un uomo in un baule in una casa della frazione di Sant'Angelo a Lecore, dove viveva insieme all'anziana madre e ai fratelli. Il controllo nell’appartamento è scattato a seguito di . Nessun post correlato. Webmagazine24.it

firenze trovato cadavere bauleIl cadavere nel baule, la madre denutrita: orrore in casa, choc nella frazione. Indagini della procura - I vigili urbani avevano già fatto un primo intervento nei giorni scorsi in seguito a una segnalazione. msn.com

firenze trovato cadavere bauleOrrore a Firenze, 32enne trovato morto in una cassapanca: era deceduto da tempo. Viveva con i due fratelli e la madre, denutrita - Il corpo di un uomo, morto da diverso tempo, è stato ritrovato in un baule nella casa dove viveva con l'anziana madre e i fratelli a Sant'Angelo a Lecore, in provincia di Firenze. affaritaliani.it

