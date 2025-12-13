Firenze trovato cadavere dentro baule

Nella serata di oggi, a Sant'Angelo a Lecore, in provincia di Firenze, è stato rinvenuto il corpo di un uomo all’interno di un baule nella casa in cui viveva con la famiglia. Il ritrovamento ha suscitato sconcerto tra i residenti e le forze dell’ordine sono immediatamente intervenute per le indagini.

18.30 Il corpo di un uomo, morto da diverso tempo, è stato ritrovato in un baule nella casa dove viveva con l'anziana madre e i fratelli a Sant'Angelo a Lecore, in provincia di Firenze. E'stato scoperto durante un'ispezione dei vigili urbani,dopo una segnalazione Sono ancora ignote le cause del decesso ma dai primi accertamenti sarebbero esclusi atti violenti.Il Pm ascolta l' anziana madre-in stato di denutrizionee due fratelli,tra 30 e i 40 anni. La famiglia non risulta fra quelle seguite dagli assistenti sociali. Servizitelevideo.rai.it Il cadavere nel baule, la madre denutrita: orrore in casa, choc nella frazione. Indagini della procura - I vigili urbani avevano già fatto un primo intervento nei giorni scorsi in seguito a una segnalazione. lanazione.it

Orrore a Firenze, 32enne trovato morto in una cassapanca: era deceduto da tempo. Viveva con i due fratelli e la madre, denutrita - Il corpo di un uomo, morto da diverso tempo, è stato ritrovato in un baule nella casa dove viveva con l'anziana madre e i fratelli a Sant'Angelo a Lecore, in provincia di Firenze. affaritaliani.it

